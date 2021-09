Instagram non funziona, al momento è impossibile fare qualsiasi operazione sul social network delle immagini più famoso al mondo e la problematica non è limitata solo al nostro paese.

Al momento non si conoscono ancora le cause ma tranquilli perché non è un problema del vostro smartphone se non riuscite a pubblicare un post, a pubblicare una storia, scollare il feed o utilizzare qualche funzionalità della relativa applicazione. Tutto dovrebbe rientrare, al solito, nel giro di qualche ora, tempo che i tecnici trovino le eventuali falle e le riparino.

Le segnalazioni stanno arrivando un po’ da tutto il mondo, il problema non è dunque circoscritto ma diffuso, a conferma che qualcosa non stia funzionando a dovere. Principalmente risulta impossibile aggiornare il feed della home, modificare le informazioni profilo, visualizzare le stories degli amici o pubblicare nuovi post.

Aggiornamento ore 14.11: sembrano ripristinati i problemi di visualizzazione, restano quelli riguardo la pubblicazione di nuove stories o foto