Di tanto in tanto il team di Google Foto introduce nuove raccolte generate automaticamente dall’intelligenza artificiale per offrire agli utenti simpatici album con i ricordi più belli degli ultimi mesi e nelle scorse ore è arrivata l’ennesima collezione della serie: stiamo parlando di quella chiamata “Best of Summer 2021”.

Probabilmente chi è attento alle notizie che riguardano il colosso di Mountain View non si stupirà più di tanto per questa nuova collezione né per il nome scelto, in quanto nei mesi scorsi il team di Google Foto ha già introdotto Best of Winter 2020 e Best of Spring 2021: in pratica, questa nuova collezione non rappresenta altro che il terzo capitolo di un trend che oramai va avanti da un po’ (e che a fine anno potrebbe arricchirsi del quarto, ossia “Best of Fall 2021”).

Google Foto dà il benvenuto alla raccolta Best of Summer 2021

Così come apprendiamo da 9to5Google, il comun denominatore usato dagli algoritmi di Google Foto per la scelta delle immagini e dei video da includere nella collezione Best of Summer 2021 potrebbero essere la natura, il sole e il bel tempo (anche se pare vengano incluse pure delle foto all’interno di musei).

Nel caso in cui vi dovesse capitare di visualizzare la raccolta di ricordi “Il meglio dell’estate 2021” nella parte superiore di Google Foto, le vostre immagini e i vostri video potrebbero anche essere diversi da queste foto, in quanto a causa delle restrizioni per il Coronavirus (sebbene allentate per l’estate) l’algoritmo potrebbe avere delle difficoltà a selezionare i contenuti ideali (senza escludere l’ipotesi che la scelta possa essere del tutto casuale o basata esclusivamente sul periodo estivo).

Questa nuova collezione dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti di Google Foto, applicazione che può essere scaricata gratuitamente dal Play Store attraverso il seguente badge:

