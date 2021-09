Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp, sempre impegnato nel miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma: nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android, la release 2.21.18.9.

Le novità della versione 2.21.18.9 di WhatsApp Beta per Android

Così come apprendiamo da WABetaInfo, gli sviluppatori stanno lavorando a una riprogettazione per la scheda del contatto o del gruppo che appare nel momento in cui si tocca l’immagine del profilo di un contatto o di un gruppo nell’elenco delle chat.

Ecco un’immagine che ci mostra come dovrebbe diventare:

Il team di WhatsApp ha spostato il pulsante delle informazioni accanto al nome del contatto e l’immagine del profilo non è più quadrata mentre il nuovo design sembra dare all’interfaccia nel complesso un look più moderno.

Tale funzionalità è ancora in fase di sviluppo e al momento non vi sono informazioni su quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Ricordiamo che il team di WhatsApp è al lavoro tra le altre cose anche su un nuovo sistema per le richieste di revisione dei ban.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.18.9 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).