A distanza di poco più di una settimana dal rilascio del primo aggiornamento software per la nuova famiglia di smartwatch Samsung, in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento R8**XXU1BUH9 per Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic.

Novità aggiornamento R8**XXU1BUH9 per Samsung Galaxy Watch4

La prima importante novità disponibile nell’aggiornamento da poco più di 300 MB è l’introduzione del pannello Samsung Health all’interno del menu delle Impostazioni. Tramite esso tutti gli utenti potranno accedere a tutte le funzioni di tracking dell’attività fisica, direttamente dal display del proprio smartwatch.

Viene introdotto il tasto “Cancella” per bloccare la fase di tracking automatico dell’attività fisica dei nuovi wearable di Samsung, magari per preservare l’autonomia residua mentre si pratica sport. Considerando la dimensione piuttosto importante dell’aggiornamento è possibile che siano state introdotte ulteriori funzionalità, come anche correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni generali.

Come aggiornare Samsung Galaxy Watch4

L’aggiornamento firmware per Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic è attualmente in propagazione anche nel nostro Paese. Nel caso in cui non fosse ancora arrivata la notifica per l’installazione OTA, potete controllare manualmente la disponibilità tramite il pannello degli aggiornamenti software dell’applicazione Galaxy Wearable.

