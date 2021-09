Le routine di Google Assistant rappresentano senza dubbio una soluzione molto interessante per provare ad automatizzare i propri dispositivi smart home attraverso i comandi vocali e il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ormai da tempo ha deciso di dedicarsi ad essa per aumentare le possibilità di personalizzazione offerte agli utenti.

E così, a distanza di qualche giorno dall’arrivo delle Daylong Routine, il team di Google Assistant ha dato il via al rilascio di un’altra novità: stiamo parlando di un trigger che consente di avviare le routine nel momento in cui si elimina un allarme.

Arriva un’altra novità per le routine di Google Assistant

Così come apprendiamo da 9to5Google, questa nuova funzionalità dovrebbe essere piuttosto diffusa e gli utenti dovrebbero avere la possibilità di impostare tale opzione per qualsiasi routine di Google Assistant che abbiano creato (sotto il pulsante per aggiungere un nuovo avvio dovrebbe apparire un’opzione “Ignora allarme” sulle routine esistenti e nuove).

Questa nuova funzione presenta alcuni controlli per ridurre le attivazioni accidentali, come ad esempio la possibilità di specificare quale dispositivo viene utilizzato per attivare l’allarme (l’utente sceglierà qualsiasi altoparlante intelligente o smart display come trigger e la routine si attiverà ogni volta che “qualsiasi allarme” viene disattivato sul dispositivo selezionato), con la possibilità di assegnare questa azione a più di un device.

Oltre a specificare il dispositivo, Google consentirà agli utenti anche di limitare l’intervallo di tempo in cui la routine di Google Assistant può essere attivata da un allarme (sarà possibile fare in modo che la routine si verifichi solo tra un’ora di inizio e un’ora di fine specificate) e ciò potrebbe essere utile per impostare per esempio una routine “Buongiorno” che non si vuole attivare durante altre parti della giornata.

Questa nuova feature dovrebbe essere già disponibile per un ampio numero di utenti e probabilmente a breve lo sarà per tutti.