Da diversi mesi il team di sviluppo di WhatsApp Beta sta lavorando sui messaggi effimeri e oggi ci sono novità circa questa funzionalità. WhatsApp è ora al lavoro sulla modalità “a scomparsa” anche per chat e gruppi.

WhatsApp beta 2.21.18.7 per Android: cosa c’è di nuovo

La modalità effimera è una nuova impostazione relativa alla privacy di WhatsApp che permette all’utente di stabilire un limite temporale per quanto riguarda la cancellazione automatica dei messaggi condivisi in una chat.

Ora questa funzionalità è in fase di sviluppo anche per chat e gruppi e convertirà automaticamente le nuove chat in conversazioni effimere.

Tuttavia è bene sottolineare che quando si abilita la modalità a scomparsa, le persone con cui si iniziano nuove chat verranno sempre avvisate.

La modalità a scomparsa per le chat di WhatsApp è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile per i beta tester solo con un futuro aggiornamento dell’app.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Anche se l’aggiornamento di WhatsApp alla versione beta 2.21.18.7 non è ancora disponibile, vi ricordiamo che potete registrarvi al canale beta di WhatsApp tramite questo link del Play Store, oppure scaricando di volta in volta l’ultima versione dell’app dal portale APK Mirror.

