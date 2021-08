Il lancio di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G è coinciso anche con l’arrivo della One UI 3.1.1, la nuova personalizzazione Android a marchio Samsung. Quest’oggi il colosso sudcoreano annuncia ufficialmente che tutte le novità della nuova versione della One UI sono in arrivo su Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Z Flip e Samsung Galaxy Z Fold tramite un aggiornamento software.

Un mondo di novità in arrivo sui vecchi smartphone

Sono davvero molte le novità disponibili all’interno della One UI 3.1.1, molte delle quali studiate appositamente per migliorare l’esperienza utente di chi è munito degli smartphone pieghevoli di Samsung. Migliora, ad esempio, il Drag & Split per aprire istantaneamente una nuova finestra di alcune applicazioni tra cui Samsung Note, Samsung Messaggi, Microsoft Office, OneNote, OneDrive e molte altre.

Con la nuova funzione multi-window è possibile aprire fino a tre applicazioni contemporaneamente e muovere le relative finestre a proprio piacimento, con tanto di possibilità di modificare la larghezze e l’altezza delle finestre.

La rotazione della interfaccia delle applicazioni migliora grazie alla possibilità di cambiare la dimensione della finestra, così da visualizzare al meglio foto e video. La vista App Split offre di visualizzare la lista dei messaggi e la relativa discussione in corso in un’unica schermata e, volendo, è poi possibile estendere la vista a tutto schermo semplicemente con un tap. Infine, con la One UI 3.1.1 è stata ulteriormente migliorata la transizione tra lo schermo nella modalità compatta o estesa.

Come dicevamo ad apertura articolo, tutte le novità sono disponibili fin da subito su Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Z Flip. Il modello Samsung Galaxy Z Fold le riceverà a partire dalla prossima settimana.

