A partire dai prossimi giorni Instagram inizierà a chiedere esplicitamente di aggiungere la data del proprio compleanno se si vuole continuare a utilizzare l’applicazione. L’azienda comunica che questa novità ricalca la volontà dell’azienda di rendere il social network un posto più sicuro di quanto non lo sia oggi, soprattutto per i minorenni.

La sicurezza al primo posto

L’applicazione in forze a Facebook inizierà a domandare la propria data di nascita ogniqualvolta si avvierà l’applicazione, dando inizialmente la possibilità di saltare il passaggio nel caso in cui non si volesse dare questa informazione. Nel corso del tempo, però, diventerà obbligatorio indicare la data del proprio compleanno se si vorrà continuare a utilizzare l’applicazione.

L’importante novità inizierà ad essere ben visibile quando si cerca di visualizzare contenuti (video e/o foto) etichettate come “sensibili”: in questo caso sarà necessario indicare la data del proprio compleanno se si vorrà visualizzare il contenuto, com’è possibile osservare nell’immagine sottostante.

“Riconosciamo che alcune persone potrebbero darci il compleanno sbagliato e stiamo sviluppando nuovi sistemi per risolvere questo problema. Come abbiamo condiviso di recente, stiamo usando l’intelligenza artificiale per stimare in che modo le persone anziane si basano su cose come i post di ‘Buon compleanno‘, sottolinea l’azienda nel comunicato stampa. In futuro, se qualcuno ci dice che ha più di una certa età e la nostra tecnologia ci dice diversamente, gli mostreremo un menu di opzioni per verificare la sua età. Questo lavoro è ancora nelle fasi iniziali e non vediamo l’ora di condividerlo presto.”

Il cambiamento verrà utilizzato anche per evitare la comparsa di annunci pubblicitari non idonei per un pubblico di minorenni, come ad esempio quelli relativi alle bevande alcoliche per gli utenti con età inferiore ai 21 anni.

