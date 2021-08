Google Pixel 6 porterà una ventata di aria fresca alla gamma di smartphone del colosso di Mountain View, a partire da un cambio radicale di design, oltre che della scheda tecnica.

Dopo le numerose fughe di notizie circa questa gamma di smartphone, oggi trapelano nuovi dettagli sulle capacità di ricarica wireless di Google Pixel 6 e in particolare su quanto sarà più veloce rispetto al passato.

Google Pixel 6 potrebbe supportare velocità di ricarica wireless fino a 23 W

Stando a quanto riportato dal noto informatore Max Weinbach, la serie Pixel 6 di Google supporterà velocità di ricarica wireless fino a 23 W.

Seppur ben lontano dai 30 W e 50 W che abbiamo visto da altri marchi come OnePlus, si tratta di un aggiornamento piuttosto rilevante rispetto a Google Pixel 4 e Pixel 5 che raggiungono entrambi una potenza massima di circa 10 W quando sono collegati a un caricabatterie wireless.

Google Pixel 6 si ricaricherà quindi più velocemente in modalità wireless rispetto ai precedenti esponenti della serie via cavo grazie a un nuovo Pixel Stand secondo Weinbach. L’indiscrezione arriva da un rivenditore che annovera l’articolo “Google Pixel 23W WL Stand” nel suo inventario.

Come riportato in precedenza, questo nuovo Pixel Stand dovrebbe integrare delle ventole per evitare che lo smartphone si surriscaldi durante la ricarica. Dal momento che queste informazioni provengono da un rivenditore, sono da prendere con le pinze. In passato fonti come questa non sono state affidabili riguardo a dettagli come questi.

Secondo il leaker Bald Panda, la nuova generazione di smartphone di punta di Google dovrebbe debuttare il 13 settembre, in anticipo di un giorno sull’ipotetico lancio della serie iPhone 13 di Apple.

Leggi anche: Migliori smartphone Google: ecco quali Pixel comprare