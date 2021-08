Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G sono gli smartphone pieghevoli più nuovi e avanzati sul mercato e, sebbene nessuno dei due possa essere considerato un campione di autonomia, entrambi i modelli promettono batterie più longeve – dunque un degrado più lento – grazie alla funzione “Protezione batteria” introdotta da Samsung.

Se negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di questi modelli per riportarvi dei codici sconto attivi per entrambi e per un resoconto del classico test di resistenza affrontato da Samsung Galaxy Z Fold3 5G, oggi parliamo di una funzione che i potenziali acquirenti devono conoscere.

“Protezione batteria” su Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G sono arrivati sul mercato con la One UI 3.1.1 e Android 11 out of the box. Sebbene si tratti di un aggiornamento minore della già nota One UI 3.1, esso include una nuova funzione relativa alla batteria che promette di prolungarne la durata nel tempo e pertanto di rendere più longevo lo smartphone.

Come si può vedere dallo screenshot riportato qui sopra, questa funzione – che vi avevamo già mostrato nella nostra recensione di Samsung Galaxy Z Flip3 5G – promette di prolungare la durata della batteria limitando la carica massima della stessa all’85%. La funzione è denominata “Protezione batteria” e può essere attivata o disattivata entrando nelle Impostazioni della batteria e poi nel sottomenù “Altre impostazioni batteria“.

Non si tratta certo di una novità rivoluzionaria, anzi viene semplicemente resa automatica una pratica che già dovreste conoscere se avete letto il nostro approfondimento su come ricaricare correttamente lo smartphone. In ogni caso è apprezzabile che Samsung – che pure non è il primo produttore a farlo – dia agli utenti uno strumento per preservare dall’invecchiamento precoce le batterie dei propri smartphone.

