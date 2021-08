A poche settimane dalla sua presentazione, Redmi 10 è finalmente disponibile all’acquisto grazie a Goboo, che per l’occasione offre sconti e regali, per rendere ancora più allettante l’offerta. Il nuovo entry-level, dotato di una scheda tecnica che può competere con numerosi medio gamma, diventa quindi particolarmente interessante con questa promozione.

Redmi 10 in offerta su Goboo

Redmi 10 è indubbiamente uno smartphone particolarmente interessante, a partire dallo schermo a 90 Hz con risoluzione FullHD+ e soluzione punch hole per alloggiare la fotocamera frontale. Ad affiancare il chipset MediaTek Helio G88 troviamo 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, più che sufficienti per garantire una buona reattività al dispositivo.

Con la promozione odierna di Goboo potete risparmiare immediatamente 25 euro sul prezzo di listino, fissato a 179 euro per la versione 4-64 GB, ricevendo inoltre un paio di comodi regali per sfruttarlo al meglio. Per ottenere il prezzo vi basterà, dopo esservi registrati sul sito Goboo, cliccare sul coupon che vi permette di risparmiare immediatamente 20 euro.

Prima di procedere al pagamento potete inserire il codice sconto GAFF01 per ottenere un ulteriore sconto di 5 euro, portando così il totale a soli 154 euro. Il codice sconto è valido per i primi 1.000 acquirenti, che potranno utilizzarlo al massimo tre volte. In regalo riceverete le cuffie Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic (solo i primi 200 ordini) e una pellicola in vetro temperato (regalo disponibile per tutti).

Segnaliamo che il prezzo di 154 euro è valido per la versione 4-64 GB, mentre quella 4-128 GB costa 174 euro. Per entrambe le varianti è disponibile esclusivamente la colorazione grigia. È utile sottolineare che si tratta della versione globale dello smartphone, originale e coperta da due anni di garanzia.

A seguire il link per l’acquisto, con la spedizione che avverrà dai magazzini europei, con tempi di consegna estremamente ridotti. Potete inoltre trovare ulteriori promozioni e novità visitando questa pagina, ricca di sconti.

Acquista Redmi 10 a 154 euro su Goboo

Informazione Pubblicitaria