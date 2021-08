Un nuovo malware sta circolando in questi giorni, travestito ancora una volta da concorso a premi con un allettante regalo. Come troppo spesso accade però, si tratta “solo” del solito malware che prova a impossessarsi dei vostri dati, lasciandovi con un palmo di naso, ma soprattutto con la sicurezza delle vostre informazioni a rischio.

Con questo concorso non si vince

Il titolo della mail potrebbe trarre in inganno i meno esperti, attratti dalla possibilità di vincere una smart TV. I loghi di Amazon e Samsung sono stati inseriti appositamente per aumentare la fiducia degli utenti, e convincerli della bontà dell’operazione. In realtà già il titolo della mail, e le prime righe, dovrebbero farvi sospettare, vista la grafia particolare e l’uso di caratteri speciali.

L’immagine che cattura immediatamente l’attenzione però è curata, con una smart TV Samsung e il logo di Amazon in bella evidenza. Il messaggio promette di regalare una TV rispondendo ad alcune semplici domande, senza dover pagare un solo euro. Un occhio attendo però avrebbe già verificato il dettaglio del mittente, che si maschera dietro un eloquente Samsung TV.

In realtà andando a controllare il dettaglio il mittente è ben altro, in questo caso una casella appartenente a un dominio britannico, sintomo di un chiaro tentativo di nascondere l’identità del mittente. Anche l’indirizzo a fine mail rimanda a un indirizzo di Las Vegas al quale non risultano esserci società legate a Samsung o Amazon.

Se avete ricevuto questo messaggio, o uno simile, ricordate sempre di verificare il mittente, aprendo i dettagli dal client di posta elettronica, ed evitate di cliccare su qualsiasi link. Se doveste aver aperto una pagina che vi chiede dati evitate di inserirli, visto che non saranno utilizzati per partecipare ad alcun concorso.

È più probabile, soprattutto se vi verranno richiesti dati finanziari, che i dati finiscano in mano a qualche malintenzionato che nella migliore delle ipotesi vi riempirà la casella di spam, ma nella peggiore potrebbe rubarvi soldi e identità.