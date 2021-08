Petal Maps, l’applicazione di Huawei antagonista di Google Maps e integrata in tutti i dispositivi muniti dei Huawei Mobile Services, è stata insignita del prestigioso riconoscimento Red Dot Design Award.

Il Red Dot Design Award va a Petal Maps

Il riconoscimento nella categoria Brands and Communication Design è stato conferito alla soluzione sviluppata dal colosso cinese anche in funzione degli ultimi aggiornamenti rilasciati dall’azienda. Dal suo lancio a ottobre del 2020, infatti, il team di sviluppo di Petal Maps ha rilasciato ben 9 aggiornamenti che hanno migliorato la user experience sotto ogni punto di vista.

Nell’ultimo update, ad esempio, è stata introdotta la nuova pianificazione guidata del percorso, per non parlare delle novità dal punto di vista della sicurezza per raggiungere i luoghi di proprio interesse senza distrazioni mentre si guida.

“Siamo onorati di annunciare il premio vinto al Red Dot Design Award per Petal Maps. Essendo un riconoscimento così prestigioso, è un’importante testimonianza del duro lavoro che il team Huawei ha affrontato per rendere la nostra app di navigazione un successo“, sottolinea Piergiorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia. “L’ultimo aggiornamento di Petal Maps, grazie alle sue nuove eccitanti funzionalità, ha indubbiamente reso migliore questo tool di viaggio per i nostri consumatori. Con la nuova pianificazione del percorso personalizzata e altre 14 lingue ora disponibili, supporta ulteriormente i nostri milioni di consumatori in tutto il mondo“.

Huawei Connect 2021 partirà il 23 settembre

Il prossimo 23 settembre partirà il Huawei Connect 2021, un appuntamento rigorosamente online in cui parteciperanno partner e sponsor per parlare del cloud, intelligenza artificiale, big data, IoT, 5G e molto altro.