Il lancio della HONOR Magic3 Series ha tracciato il tragitto sul quale il colosso cinese si muoverà da qui in futuro a seguito della separazione da Huawei per colpa del ban USA, e in queste ore la compagnia è finita nuovamente sotto i riflettori per via di un interessante rumor riguardante lo smartphone HONOR X20 Max.

Display gigante e batteria da 6000 mAh

Dalle informazioni disponibili in rete, sembra che il dispositivo seguirà le orme del modello HONOR X10 Max 5G con alcune migliorie qua e là. Innanzitutto il display dovrebbe crescere ancora e spingersi addirittura a 7,2 pollici di diagonale – evidentemente il pannello da 7,09 pollici del modello X10 Max 5G non era abbastanza ampio -, l’autonomia farebbe affidamento su un modulo da ben 6000 mAh mentre come processore si parla ipoteticamente del modello MediaTek Dimensity 1100 5G.

C’è molta speranza circa l’eventualità che la compagnia scelga ancora una volta un pannello con tecnologia RGBW, per via del suoi consumi ridotti, possibilmente anche con frequenza di aggiornamento da 90/120 Hz, mentre viene indicata quasi come scontata l’implementazione di una tecnologia di ricarica rapida della batteria.

Purtroppo non sono note ulteriori caratteristiche sulla scheda tecnica di HONOR X20 Max, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

In copertina HONOR 9X Pro

