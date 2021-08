In attesa delle novità in arrivo con l’aggiornamento ad Android 12, sull’app di Google Chrome sono in test alcuni cambiamenti piccoli ma interessanti riguardanti la UI dei download e dei preferiti.

In questo periodo Google ha il suo bel da fare con il lancio ormai imminente della serie Google Pixel 6 e col rilascio del major update Android 12, ma questo non vuol dire che lo sviluppo delle numerose applicazioni venga trascurato, anzi Big G deve adattarle ai canoni del nuovo Material You.

Google Chrome Canary: novità per download e preferiti

Proprio Google Chrome ha visto delle modifiche in tal senso nelle scorse settimane. Invece, le novità di cui parliamo oggi sono ancora in fase di test, tant’è che per scovarle e provarle è necessario mettere mano a Google Chrome Canary, ovvero quella versione dell’app che già sul Google Play Store viene contrassegnata come instabile.

In particolare, come potete vedere dagli screenshot riportati di seguito, i cambiamenti apportati da Google toccano la UI dei download – con particolare riferimento al pannello pop-up che viene mostrato all’avvio e al completamento degli stessi – e dei preferiti, insomma due delle funzioni più comunemente utilizzate di Chrome.

Quanto ai download, il cambiamento è totale: forme e colori sono più in linea col moderno design language di Android, inoltre la posizione (non più in basso, ma appena sotto la barra degli indirizzi) porta sicuramente maggiore attenzione sullo stato di avanzamento del download.

Per quanto riguarda i preferiti, la novità è quasi esclusivamente grafica: le singole icone sono a forma di squircle e di dimensioni di gran lunga maggiori, in questo modo aumenta anche lo spazio tra una voce e l’altra.

Previous Next Fullscreen

Entrambe le novità, come detto, sono visibili in Google Chrome Canary. Quella relativa ai download è già disponibile per tutti su questa versione dell’app, in caso contrario può essere abilitata recandosi in chrome://flags/ alla voce “Show download progress message“. Il nuovo design dei preferiti, invece, presuppone l’abilitazione manuale del flag “Enables the visual refresh for bookmarks“.

Come scaricare l’ultima versione di Google Chrome Canary

Se siete curiosi di provare queste novità, potete scaricare la versione più recente di Google Chrome Canary dal Play Store cliccando sul badge sottostante.

Leggi anche: Google potrebbe essere costretta a rinunciare a parte dei ricavi del Play Store