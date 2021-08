Samsung Galaxy Z Fold3 5G non è soltanto uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati nel corso del 2021 ma rappresenta anche il meglio che il colosso coreano è in grado di offrire ai propri utenti dal punto di vista tecnologico.

Tra gli aspetti a cui il team di Samsung ha prestato particolare attenzione durante la progettazione e la realizzazione di questo dispositivo pieghevole vi è quello della resistenza: i precedenti modelli, infatti, sono stati accusati di essere un po’ troppo “debolucci” e con il nuovo modello il colosso coreano ha deciso di provare a renderlo più pronto ad affrontare i normali incidenti della vita quotidiana.

JerryRigEverything mette alla prova Samsung Galaxy Z Fold3 5G

A dire del produttore asiatico, lo schermo flessibile interno di Samsung Galaxy Z Fold3 5G è più resistente dell’80% rispetto a quello del modello della precedente generazione e JerryRigEverything ha deciso di mettere alla prova il device con una serie dei suoi classici test per scoprire quanto ci sia di vero in tale affermazione.

Ebbene, se siete pronti a vedere il costoso nuovo smartphone pieghevole di Samsung sfidare un coltellino, della terra, un taglierino, un accendino e un piccolo test di piegatura, non dovete fare altro che mettervi comodi e guardare il seguente filmato. Buona visione:

Ricordiamo che il colosso coreano ha lanciato un’interessante iniziativa in virtù della quale entro il 31 ottobre 2021 sarà possibile acquistare Samsung Galaxy Z Fold3 5G o Samsung Galaxy Z Flip3 5G e provare il device per 60 giorni, per poi decidere se tenerlo oppure restituirlo, ottenendo in tal caso il rimborso del prezzo pagato. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

In Corea del Sud i nuovi pieghevoli di Samsung hanno fatto registrare in queste prime settimane risultati davvero notevoli. Sarà lo stesso anche per il nostro Paese?

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G