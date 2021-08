Se avete deciso di passare a TIM abbiamo una buona notizia per voi: a partire da lunedì 30 agosto, infatti, l’operatore telefonico offrirà a chi effettua la portabilità del proprio numero sconti fino a 100 euro per l’acquisto di alcuni smartphone con pagamento in un’unica soluzione.

Tale iniziativa resterà in vigore fino al 26 settembre (salvo eventuali proroghe) e sarà disponibile soltanto nei negozi fisici dell’operatore, da sfruttare nel momento in cui si effettua la richiesta di portabilità.

Ecco gli smartphone scontati da TIM con la portabilità

Tra i telefoni che è possibile acquistare usufruendo di tale iniziativa vi è ad esempio il Samsung Galaxy A32 5G, device dotato di un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+, un processore MediaTek Dimensity 720 5G (7 nm), 4 GB, 6 GB o 8 GB di RAM, 64 GB o 128 GB di memoria integrata, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel), una fotocamera frontale da 13 megapixel e una batteria da 5.000 mAh. Lo sconto per tale smartphone è di 100 euro: il suo prezzo, infatti, passa da 299,90 euro a 199,90 euro.

Anche Redmi 9T rientra tra i device che è possibile acquistare con questa iniziativa, usufruendo di uno sconto di 80 euro (dai 199,90 euro del prezzo ufficiale a 119,90 euro). Tra le sue caratteristiche troviamo un display da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB o 6 GB di RAM, 64 GB o 128 GB di memoria integrata, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario da 48 megapixel, una fotocamera frontale da 8 megapixel e una batteria da 6.000 mAh.

Infine gli utenti potranno acquistare anche Motorola e7i Power con uno sconto di 40 euro (pagando 79,90 euro invece di 119,90 euro). Tra le feature di tale device troviamo un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+, un processore UNISOC SC9863A, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria integrata, una doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 13 megapixel, una fotocamera frontale da 5 megapixel e una batteria da 5.000 mAh.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

