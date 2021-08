Torniamo a occuparci di Backup by Google One, la nuova e aggiornata versione del sistema di backup unificato di Android, rilasciata dal colosso di Mountain View alla fine dello scorso mese.

Così come apprendiamo da 9to5Google, il nuovo sistema ideato dal colosso di Mountain View inizia a essere maggiormente diffuso, mettendo così le sue funzionalità a disposizione di un sempre più elevato numero di utenti.

Le novità di Backup by Google One

Una volta che la nuova funzione è disponibile per il proprio account, è possibile raggiungerla andando nel menu delle Impostazioni, quindi scorrendo sino alla sezione Sistema e selezionando Backup, ove potrà essere visualizzata una nuova pagina con una barra che indica la quantità di spazio di archiviazione di Google One di cui si dispone.

A seguire tre screenshot del vecchio sistema di backup e quattro di quello nuovo:

Toccando la barra di avanzamento è possibile cambiare account Google mentre se si seleziona “Gestisci spazio di archiviazione” si apre la scheda corrispondente nell’app Google One.

Nella pagina troviamo anche un interruttore on e off per controllare i “Backup by Google One” con il proprio dispositivo attuale e per visualizzare quando è stato effettuato l’ultimo caricamento, con la possibilità di effettuare subito un nuovo backup e la visualizzazione dei dettagli relativi all’ultimo backup eseguito.

Ricordiamo che tra le novità di Backup by Google One vi è il raggiungimento di un nuovo livello, sia sotto il profilo dell’unificazione (permette, cosa di non poca importanza, di controllare tutte le relative funzionalità direttamente nelle impostazioni di Android invece che soltanto con l’app o il sito Web di Google One) che in termini di completezza (il nuovo sistema di backup si estende per andare a ricomprendere anche foto, video e messaggi MMS).

Il nuovo Backup by Google One in Impostazioni pare sia già ampiamente distribuito sui dispositivi con a bordo Android 10, 11 e 12.