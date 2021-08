A poche settimane dal lancio della nuova generazione di pieghevoli Samsung, continuano a fioccare le indiscrezioni sulla serie Galaxy S22, che dovrebbe debuttare nelle prime settimane del 2022. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto alcune caratteristiche della fotocamera di Samsung Galaxy S22 Ultra, e oggi tocca ai due “fratelli” minori, vale a dire Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22+. Scopriamo inoltre quando dovrebbe arrivare Huawei Mate 50, in ritardo rispetto al ciclo tradizionale a causa del ban imposto dal governo USA, che continua a condizionare il colosso cinese.

Le fotocamere di Galaxy S22 e S22+

Se il modello Ultra potrebbe non portare particolare novità dal punto di vista fotografico, lo stesso non si potrà dire, secondo le ultime indiscrezioni, per i gli altri due modelli della serie. I modelli presentati quest’anno possono contare su uno zoom ottico 1,1x, decisamente deludente, anche se l’uso di un sensore da 64 megapixel permette di compensare con lo zoom digitale e ottenere immagini discrete.

Samsung Galaxy S22 e S22+ dovrebbero invece utilizzare un sensore da 10 megapixel con uno zoom ottico 3x, una soluzione sicuramente migliore dello zoom ibrido adottato con le ultime due generazioni della serie Galaxy S. Sul modello ultra resterà invece, oltre al nuovo zoom ottico 3x, il sensore da 19 megapixel con lente periscopica, in gradi di offrire un fattore di ingrandimento 10x.

Ricordiamo che S22 e S22+ dovrebbero utilizzare un sensore principale da 50 megapixel a cui si affiancherà, oltre allo zoom ottico, un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, sempre che le anticipazioni si rivelino corrette. Per il resto si parla di una batteria da 4.500 mAh per S22+ mentre il chipset Exynos 2200, che dovrebbe montare la GPU AMD, non dovrebbe essere utilizzato su tutte le varianti.

Lunga attesa per Huawei Mate 50

Gli effetti a lungo termine del ban imposto dall’amministrazione Trump nel 2019 si stanno facendo sentire, sconvolgendo il calendario di Huawei, costretta inevitabilmente a posticipare il lancio dei propri modelli di punta a causa delle forti limitazioni a cui sta andando incontro. Era dunque inevitabile che anche la serie Mate, solitamente presentata a inizio autunno, subisse importanti ritardi.

Arriva dal social network cinese Weibo la notizia secondo cui dovremo attendere almeno nove mesi per vedere Huawei Mate 50, che con ogni probabilità potrebbe essere presentato alla fine del secondo trimestre del 2022. Nonostante Huawei stia pianificando il rilascio di una versione 5G, è quasi certo che ancora una volta, proprio a causa degli effetti del ban, vedremo uno smartphone con il solo supporto alle reti 4G.

La compagnia cinese dovrebbe optare per un mix tra processori Kirin di propria produzione e soluzioni Qualcomm: in quest’ultimo caso si parla di una versione 4G del chipset Snapdragon 898, non ancora annunciato da Qualcomm e che potrebbe avere un nome commerciale diverso.

La stessa fonte afferma che da questo momento Huawei rilascerà una sola serie di flagship all’anno, per cui nel 2022 non vedremo alcun successore della serie Huawei P50, che potrebbe dunque vedere la luce solo nel 2023.