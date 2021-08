Il ritorno a scuola è ormai dietro l’angolo e con esso torneranno le tante abitudini che ci accompagnano nei mesi autunnali e invernali. Per molti è tempo di cambiare computer, o di aggiornare quello esistente, magari sostituendo alcuni componenti o aggiornando il sistema operativo. Se la vostra priorità è trovare software a basso costo, siete finiti nel posto giusto.

Grazie alla promozione Back to School di GoDeal24, il noto store online che commercializza chiavi software, potete mettere in regola il nuovo computer, o installare l’aggiornamento a Windows 10 in attesa dell’arrivo di Windows 11, spendendo una cifra decisamente irrisoria. In questo periodo i prezzi sono al loro minimo, per cui mai come ora è conveniente l’acquisto.

Back to School di GoDeal24

Solitamente le migliori offerte richiedono un codice sconto, che riduca il prezzo standard, ma per questo evento GoDeal24 ha creato quattro offerte a prezzi davvero pazzeschi, senza che sia necessario inserire alcun codice sconto:

Prezzi ottimi quindi per i software più richiesti sul mercato, ma GoDeal24 ha pensato anche a chi cerca altre versioni di Windows, o a chi necessità di un software per la creazione di macchine virtuali. Utilizzando il codice EBS45 potrete ottenere uno sconto del 45% sulle seguenti chiavi di attivazione:

Dovete acquistare sia Windows 10 che una versione di Office? Grazie a questi bundle, scontati del 60% grazie al coupon EBS60, potrete ottenere un ulteriore risparmio e portarvi a casa tutto il necessario per iniziare a lavorare, certi di ricevere sempre gli aggiornamenti ufficiali.

Ricordiamo che GoDeal24 vende esclusivamente le chiavi di attivazione dei software, che andranno scaricati dai siti dei rispettivi produttori e attivate con il codice che riceverete via mail entro pochi minuti dal pagamento. Oltre ai prodotti Microsoft GoDeal24 vi offre anche una ricca selezione di strumenti per migliorare la produttività sul vostro computer, sempre a prezzi particolarmente vantaggiosi:

Per qualsiasi dubbio, o per richieste di chiarimento prima e dopo i vostri acquisti, potete rivolgervi al servizio assistenza che risponde via email a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria