Prosegue senza sosta la crescita della rete 5G di WINDTRE, che ha da poco pubblicato i dati relativi alla popolazione raggiunta dalle due tecnologie impiegate, FDD DSS e 5G TDD. Se la prima tecnologia permette di raggiungere percentuali molto elevate di copertura, la seconda è ancora poco diffusa, a causa delle implementazioni specifiche che devono essere realizzate.

Raggiunto il 95,3% della popolazione

La tecnologia FDD DSS (Frequency Division Duplex Dynamic Spectrum Sharing) ha già raggiunto risultati eccellenti grazie alla possibilità di condividere lo spettro con le connessioni 4G. WINDTRE opera sulle frequenze di 1.800 e 2.600 MHz utilizzando dinamicamente lo spettro per le connessioni 4G e 5G, con la rete che sceglie in modo intelligente, in base al terminale e all’offerta del cliente, tra una delle due reti disponibili.

In questo modo WINDTRE riesce a raggiungere il 95,3% della popolazione italiana, con un leggero incremento rispetto al mese scorso, quando la percentuale di popolazione coperta si attestava al 94,8%.

Ben più bassa è la copertura con la tecnologia 5G TDD (Time Division Duplex) sulla banda a 3.600 MHz, che al momento va a raggiungere il35,8% della popolazione italiana, in decisa crescita rispetto al 33,3% del mese scorso. Questo tipo di tecnologia richiede l’accesso a uno spettro riservato alle sole connessioni 5G e il roll out è tuttora in corso, con la priorità che viene ovviamente data alle zone a più alto traffico.

Per conoscere in ogni momento la copertura della rete 5G di WINDTRE, ma anche quella delle tecnologie precedenti, potete consultare la mappa interattiva presente sul sito ufficiale, e raggiungibile a questo indirizzo. Ricordate che il riferimento è relativo alla copertura all’aperto, e che in ambienti chiusi la situazione potrebbe essere leggermente diversa, a seconda del tipo di costruzione.