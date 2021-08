Scopriamo insieme quali sono le ultime novità introdotte dai team di sviluppatori di due popolari applicazioni come Instagram e Facebook Messenger.

Instagram aggiunge gli annunci pubblicitari nella scheda Shop

Il team di Instagram sta introducendo gli annunci pubblicitari nella scheda Negozio, funzionalità lanciata alla fine dello scorso anno e che si arricchisce così di una novità che ha comunque senso.

L’aggiunta degli annunci pubblicitari, infatti, sembra una scelta naturale per la sezione shopping di Instagram, nella quale generalmente gli utenti vanno a guardare i prodotti di marchi e creatori.

Così come apprendiamo da Engadget, questi annunci avranno un aspetto come quello delle altre tessere sulla homepage del Negozio ma con una piccola etichetta “sponsorizzata”, in modo da fare comprendere agli utenti che si tratta di pubblicità.

Una volta fatto clic su un annuncio del negozio, verranno mostrati più dettagli sul prodotto, comprese eventuali immagini aggiuntive e sarà possibile sfogliare più articoli del marchio, salvare i prodotti nella propria lista dei desideri e condividerli con gli amici.

E sempre a proposito di Instagram, i suoi sviluppatori stanno provando a rendere più intuitiva la funzione di ricerca sperimentando la ricerca attraverso gli argomenti invece che solo sulla base di account e hashtag.

Così come viene spiegato dal team di Instagram, attualmente l’obiettivo è ottenere risultati di ricerca per una serie di parole chiave direttamente in inglese ma in futuro sarà aggiunto il supporto per altre lingue.

E così, ricercando la parola “Space”, si visualizzeranno non solo gli account e gli hashtag che contengono tale termine ma anche foto e video relativi allo spazio (ciò dovrebbe rivelarsi particolarmente utile quando non si ha in mente un nome utente esatto o un hashtag durante la ricerca di un determinato argomento).

Facebook Messenger festeggia il suo decimo compleanno

Per Facebook Messenger è arrivato il momento di spegnere la decima candelina e il suo team di sviluppatori ha deciso di festeggiare l’evento con un pacchetto di 10 nuove feature, alcune delle quali sono già state implementate.

Una di esse riguarda i sondaggi: ci riferiamo a Poll Games, funzionalità studiata per consentire agli utenti di scoprire quale tra i propri amici ha più probabilità di compiere determinate azioni (come, ad esempio, fare regali il giorno del compleanno o perdere un volo).

Negli Stati Uniti arriva un nuovo modo per ricevere regali in denaro direttamente tramite Messenger: quando un amico invia un regalo in denaro per il proprio compleanno, si riceverà un avviso su Messenger e su Facebook con il suo messaggio regalo incartato e accompagnato da palloncini virtuali.

Tra le altre novità segnalate dal team di Facebook Messenger vi sono un pacchetto di adesivi (lo trovate qui), la possibilità di inviare una canzone di compleanno Soundmoji, un modo più semplice per condividere contatti Facebook (basta selezionare il contatto che si desidera condividere, accedere alle impostazioni della chat e toccare “Condividi contatto” nella sezione “Altre azioni”) e la possibilità di associare a determinate parole appositi effetti speciali (come una cascata di emoji).