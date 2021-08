Due smartphone Android sono ufficiali quest’oggi: da un lato abbiamo Samsung Galaxy M32 5G, una nuova versione che include la connettività di quinta generazione, dall’altro un nuovo Motorola Moto G50 5G, variante del Motorola Moto G50 già lanciato qualche mese fa. Facciamo un po’ d’ordine e andiamo a scoprirli insieme.

Samsung Galaxy M32 5G è ufficiale con Dimensity 720: specifiche e novità

Iniziamo da Samsung Galaxy M32 5G, uno smartphone che come già capitato in passato per la serie M debutta sul mercato indiano. Si tratta della versione con connettività di quinta generazione del dispositivo lanciato in Italia a inizio luglio 2021. Naturalmente cambia il cuore, in questo caso costituito dal SoC MediaTek Dimensity 720.

Per il resto troviamo 6 o 8 GB di RAM a seconda della versione, 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), display HD+ da 6,5 pollici Infinity-V con piccolo notch (un passo indietro rispetto al Full-HD+ a 90 Hz del modello 4G), una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15 W.

Ecco la scheda tecnica di Samsung Galaxy M32 5G:

display Infinity-V HD+ da 6,5 pollici

SoC MediaTek Dimensity 720

6 o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 8 MP (123°), macro da 5 MP e Live Focus da 2 MP

fotocamera anteriore da 13 MP

connettività 5G, Knox Security e Alt Z

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 15 W

Android 11 con One UI 3.1 (con due anni di aggiornamenti garantiti)

Motorola Moto G50 5G annunciato ufficialmente: ma cosa cambia?

Nel frattempo Motorola presenta un altro Moto G50 5G a distanza di qualche mese dal modello già dotato di connettività di quinta generazione. Si tratta per ora di una variante per il solo mercato australiano, che differisce dall’altro smartphone sotto pochi aspetti. Mentre il display è sempre lo stesso LCD HD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 90 Hz, il SoC passa dal Qualcomm Snapdragon 480 al MediaTek Dimensity 700.

Piccole modifiche previste anche per il comparto fotografico posteriore, in questo caso costituito da tre sensori (cambia quello macro, che passa da 5 a 2 MP) e da una diversa disposizione a “L”. Ecco la scheda tecnica del nuovo Motorola Moto G50 5G:

display 20:9 Max Vision IPS HD+ (720 x 1600 pixel) da 6,5 pollici a 90 Hz

SoC MediaTek Dimensity 700

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB con microSD)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 48 MP (f/1.7), di profondità da 2 MP e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 13 MP (f/2.0)

connettività 5G Dual SIM Hybrid, Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual band, NFC, GPS, porta USB Type-C 2.0 e per il jack da 3,5 mm

batteria da 5000 mAh con ricarica a 10 W

Android 11

dimensioni di 167 x 76,4 x 9,26 mm, peso di 206 g

Prezzi e uscita di Samsung Galaxy M32 5G e Motorola Moto G50 5G

Samsung Galaxy M32 5G è stato svelato per il momento per il mercato indiano e sarà disponibile all’acquisto dal 2 settembre nelle colorazioni Slate Black e Sky Blue ai seguenti prezzi:

6-128 GB a 20.999 rupie (circa 241 euro)

8-128 GB a 22.999 rupie (circa 264 euro)

Motorola Moto G50 5G sembra per ora destinato al solo mercato australiano ed è disponibile all’acquisto al prezzo di 399 dollari australiani (circa 246 euro al cambio). Per entrambi non ci sono informazioni sulla possibile commercializzazione in altri Paesi: torneremo sull’argomento non appena avremo maggiori informazioni da parte dei produttori.

