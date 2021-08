Non avrei mai potuto lasciarmi sfuggire l’occasione di provare una ventolina che si attacca alla scocca posteriore di uno smartphone per raffreddarlo e quindi eccomi qua a parlarvi della Black Shark Magnetic Cooler, dopo qualche giorno di divertente utilizzo.

Robusta e facile da applicare

È fra le più leggere nella sua categoria ed è costruita in policarbonato duro e metallo e si attacca alla scocca posteriore dello smartphone in due modi: su quelli in metallo, escluso l’alluminio ovviamente, si attacca direttamente tramite il suo grande e forte magnete posteriore, mentre su quelli in alluminio, plastica e in altro materiale si attacca incollando prima una placchetta in ferro sulla scocca tramite una superficie adesiva.

Una volta attaccata alla scocca, basta collegarla a una fonte di alimentazione, come può essere un power bank, tramite la sua porta USB-C per farla partire (c’è anche un bel e luminoso LED verde che ne segnala l’accensione e un cavetto da USB-C a USB-A lungo 1,5 m nella confezione); una volta accesa, nel giro di un paio di minuti abbassa la temperatura dei componenti interni dello smartphone.

Raffredda, raffredda, e non poco

A differenza di quanto si possa pensare, essendo una ventola, non raffredda soffiando aria sulla scocca, ma sfruttando il principio di conduzione termica: il magnete che c’è nella parte interna, infatti, non possiede solo il compito di tenerla salda alla scocca perché diventa gelido (molto, sembra ghiacciato! Ndr) dopo qualche decina di secondi dall’accensione, tanto gelido da creare delle goccioline di acqua tramite il fenomeno della condensazione.

C’è da dire che non c’è una stima precisa di quanti gradi scenda la temperatura interna di uno smartphone perché dipende dal carico di lavoro sui componenti, dal tipo e dalla potenza di componenti, dal materiale della scocca, dalla temperatura ambientale e da vari altri fattori; posso assicurarvi però che abbassa abbastanza la temperatura e che fa egregiamente il suo lavoro.

Non è un oggetto che si può tenere fisso al dispositivo perché ne aumenta il peso ed è scomodo, però è decisamente utile nei giorni più caldi nel caso in cui si voglia utilizzare il dispositivo per operazioni pesanti che richiedono un impegno alto delle risorse di sistema, come può essere giocare; ecco, in questo caso non solo mantiene basse le temperatura ma fa anche da stand per tenere lo smartphone in orizzontale su una superficie.

Black Shark Magnetic Cooler è promossa

Black Shark Magnetic Cooler funziona e aiuta tanto a tenera bassa la temperatura dei moderni smartphone che sempre più spesso soffrono di surriscaldamento dovuto a componenti sempre più performanti e a sistemi di dissipazione passivi e poco funzionali. È sicuramente utile per chi gioca tanto con lo smartphone, per gli altri meno, anche perché necessita di una alimentazione esterna non avendo una batteria ed è pesante e ingombrante.

È disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 49,90 euro.