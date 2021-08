Anche se manca ancora una data certa per il lancio di Samsung Galaxy S21 FE, del quale abbiamo recentemente visto i render 3D, abbiamo un’idea abbastanza precisa del tipo di sfondi che accompagnerà il prossimo smartphone del colosso asiatico. Se fate parte di quel gruppo di utenti che adorano scaricare, o magari collezionare, gli sfondi dei principali smartphone, avete trovato quello che stavate cercando.

Ecco gli sfondi di Samsung Galaxy S21 FE

I colleghi di XDA sono riusciti a mettere le mani su tutti e otto gli sfondi che dovrebbero, salvo sorprese, accompagnare Samsung Galaxy S21 FE. Lo stile è il medesimo per tutti gli sfondi, come potete vedere dalle immagini della galleria sottostante mentre a fine pagina trovate il link per scaricare il pacchetto completo.

I primi tre sfondi dovrebbero essere utilizzabili nella modalità DeX mentre gli altri saranno disponibili nella modalità tradizionale. Per tutti una risoluzione di 1638 x 1638 pixel, non particolarmente elevata dunque, ma la qualità è comunque buona.

Dopo averlo atteso invano nel Galaxy Unpacked, nel quale sono stati annunciati Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, non è ancora chiaro quanto sarà necessario attendere per il lancio, e la successiva commercializzazione di Samsung Galaxy S21 FE, che dovrebbe avere una scheda tecnica molto simile a quello del modello normale ma con un prezzo decisamente più allettante, sempre che Samsung mantenga la stessa impostazione dello scorso anno.

Scarica gli sfondi di Samsung Galaxy S21 FE

