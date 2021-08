La scorsa settimana vi avevamo parlato del gradito annuncio da parte di Spotify dell’arrivo della riproduzione offline sui dispositivi Wear OS.

Una comoda aggiunta che consentirebbe ai possessori di smartwatch con sistema operativo Wear OS 2.0 o superiori di riprodurre contenuti su Spotify dal proprio dispositivo ma, soprattutto, di poter scaricare la propria libreria musicale e podcast in modo da renderla disponibile per la riproduzione offline. Funzionalità molto utile qualora non si fosse in possesso di una connessione mobile o si volesse semplicemente lasciare lo smartphone a casa per svolgere dell’attività fisica.

L’aggiornamento di Spotify è già in fase di rilascio su Wear OS

Stando a quanto riportato da Android Central e confermato da Spotify stessa, alcuni utenti su Reddit avrebbero già ricevuto l’aggiornamento e iniziato a usufruire della nuova funzione.

Come comunicato dalla stessa Spotify sul proprio blog, per poter usare la funzione si dovrà essere in possesso di uno smartwatch con Wear OS 2.0 o superiori, mentre solo gli utenti Premium potranno scaricare offline album e playlist musicali mentre agli utenti in possesso di un piano gratuito sarà consentito solo scaricare i podcast.

Qualora non l’aveste già fatto potete scaricare l’app Spotify gratuitamente dal Google Play Store tramite il seguente badge: