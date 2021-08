Google Maps ha introdotto un nuovo messaggio su Android e iOS che spiega i permessi necessari per utilizzare i dati di navigazione. Senza fornire l’autorizzazione, non sarà possibile utilizzare la funzionalità passo-passo (o turn-by-turn se preferite) dell’app.

Google Maps chiarisce i permessi necessari per la navigazione

La nuova finestra di dialogo inizia a comparire dopo aver toccato “Avvia” nella pagina delle indicazioni stradali e spiega in che modo i dati di navigazione migliorano Google Maps. “Durante la navigazione, Google raccoglie dettagli come la posizione GPS e il percorso che hai seguito“, si legge nella finestra. “Questi dati possono essere utilizzati per rendere le informazioni, condizioni del traffico e interruzioni in tempo reale comprese, visibili agli altri e aiutarli a trovare il percorso più rapido“.

Google Maps ha sempre usato dati sulla posizione, ma ora sta esplicitamente chiedendo agli utenti di accettare il crowdsourcing per poterli utilizzare e migliorare il servizio per tutti. Non accettando, non sarà possibile avviare la navigazione passo-passo di Google Maps, ossia la funzione che fornisce le indicazioni vocali durante i viaggi.

Google ci tiene comunque a specificare che i dati di navigazione non saranno in alcun modo associati all’account Google o al dispositivo, esattamente come in precedenza. Insomma, si tratta di fatto di un modo per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei dati necessari per continuare a sfruttare Maps in tutte le sue funzionalità. Avete già avuto modo di scoprire il nuovo messaggio all’avvio della navigazione?

Potrebbe interessarti: Google Maps vi dirà quanto spenderete in pedaggi prima di partire