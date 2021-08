La società di sicurezza informatica TrendMicro ha stabilito che alcune app per la gestione delle criptovalute disponibili nel Play Store sono dannose, pertanto Google sta provvedendo a rimuoverle.

Si tratta di applicazioni che si spacciano per strumenti in grado di aiutare gli utenti a realizzare enormi profitti investendo in attività di cloud mining per guadagnare criptovaluta.

In realtà queste app mostrano solo annunci pubblicitari e inducono gli utenti a pagare abbonamenti mensili per ottenere false funzionalità di mining migliorate, come toccare sugli annunci per aumentare la velocità di mining, oppure sono app a pagamento che non restituiscono nulla di valore agli utenti che le acquistano.

Inoltre, queste app dannose indicono l’utente a farle installare ai propri amici per sbloccare le funzionalità di incasso che non diventeranno mai utilizzabili.

Disinstallate subito dallo smartphone queste app dannose

Anche se le app dannose sono state rimosse dal Google Play Store è bene disinstallarle immediatamente dal proprio smartphone Android. Le otto app in questione sono:

BitFunds – Crypto Cloud Mining

Bitcoin Miner – Cloud Mining

Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud Wallet

Crypto Holic – Bitcoin Cloud Mining

Daily Bitcoin Rewards – Cloud Based Mining System

Bitcoin 2021

MineBit Pro – Crypto Cloud Mining & btc miner

Ethereum (ETH) – Pool Mining Cloud

Purtroppo, un gran numero di app simili rimangono ancora all’interno del Play Store. I dati di Trend Micro Mobile App Reputation Service (MARS) rivelano che più di 120 app di criptovaluta false sono ancora online.

Uno dei consigli per evitare di imbattersi in app di questo tipo è quello di leggere le recensioni degli utenti e insospettirsi quando i contatori si azzerano al riavvio dell’app o del dispositivo e quando il prelievo di criptovaluta è gratuito.

Potrebbe interessarti: Le migliori App per gli studenti, la nostra selezione di agosto 2021