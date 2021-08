Mentre Google sta lentamente aggiornando le proprie applicazioni con il nuovo linguaggio di design Material You, rendendolo visibile ai soli dispositivi aggiornati alla versione beta di Android 12, altri produttori sembrano già pronti a mostrare qualche piccola novità anche sui modello con la versione precedente del robottino verde.

È il caso di Samsung e Gboard, che con la più recente versione beta mostra una piacevole novità nel menu delle Impostazioni, visibile da qualsiasi smartphone aggiornato ad Android 11.

Material You su Samsung

Come vedete dallo screenshot che abbiamo effettuato su un Samsung Galaxy S10+ (ma la novità è visibile anche su altri modelli aggiornati ad Android 11), nelle Impostazioni di Gboard beta, in particolare nella pagina dedicata alla selezione dei temi, è presente una piccola sorpresa, che ci offre un’anticipazione di quello che sarà il Material You sugli smartphone del colosso asiatico.

Nella parte in alto potete vedere la barra colorata con il titolo della sezione, bordi arrotondati per le immagini presenti e una nuova icona per quanto riguarda il tema Automatico di sistema. Per il momento le novità si fermano qui, inutile dunque cercare altre novità estetiche all’interno della tastiera, meno che mai nel layout dei tasti.

Non è chiaro se si tratti di un bug di Gboard, che permette agli smartphone Samsung di visualizzare alcuni dei nuovi elementi, o se Samsung stia già iniziando a testare la nuova One UI 4, la cui fase beta dovrebbe prendere il via entro la fine del mese. Google potrebbe dunque aver abilitato il Material You per consentire alla compagnia sud coreana di utilizzare la nuova interfaccia su Android 12, rendendolo però visibile anche su quelli che utilizzano Android 11.

In attesa di saperne di più non vi resta, se avete uno smartphone Samsung, che scaricare la versione beta più recenti dei Gboard e toccare con mano il Material You.