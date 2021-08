I tanti brevetti depositati da Huawei alle volte ci permettono di scoprire in anteprima il design di smartphone che il colosso cinese ha in programma di lanciare e uno depositato presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) nel marzo 2019 potrebbe avere ad oggetto Huawei Mate 50.

La documentazione relativa a tale brevetto è stata pubblicata il 15 luglio 2021 e ci permette di osservare il design di uno smartphone con uno schermo molto arrotondato (chiamato “display ad arco”).

Basta un rapido sguardo alla seguente immagine per notare la grande particolarità di questo device, rappresentata da uno schermo che prosegue sui lati (ove sarà possibile sfruttare dei tasti virtuali):

Sebbene questa caratteristica sia disponibile anche sugli smartphone Huawei Mate più recenti, senza dubbio funzionerà meglio con il nuovo design, in quanto lo schermo continua a scorrere, il che consente anche di espandere l’area dei pulsanti virtuali, in modo che l’utente possa selezionarli con più facilità.

Ecco come potrebbe essere il design di Huawei Mate 50

Lo staff di Let’s Go Digital, in collaborazione con il graphic designer Technizo Concept, ha realizzato le seguenti immagini rendering, immaginando come potrebbe essere Huawei Mate 50 nel caso in cui il colosso cinese dovesse decidere di puntare su tale brevetto.

Questa non è la prima volta che si ipotizza che il produttore cinese possa decidere di puntare su una soluzione di questo tipo.

Frontalmente non è visibile una fotocamera e ciò suggerisce che Huawei potrebbe avere pensato all’adozione di un sensore integrato sotto il display, così da rendere l’aspetto complessivo dello smartphone più moderno e accattivante.

Per quanto riguarda la parte posteriore, dato che il brevetto non fornisce indicazioni, il designer ha deciso di ispirarsi a Huawei P50.

Al momento non vi sono informazioni certe sulla data di presentazione di Huawei Mate 50 e sono in tanti a ritenere che probabilmente ci sarà da avere pazienza fino al prossimo anno. Sarà davvero simile a questo il design dello smartphone?