In ottemperanza delle delibere emesse dall’AGCOM – e, naturalmente, per evitare di incorrere in multe piuttosto salate -, Very Mobile ha cominciato ad inviare ai suoi clienti il riepilogo annuale sulle condizioni dell’offerta sottoscritta, in modo da tenere sott’occhio le eventuali variazioni di contratto.

Very Mobile: ecco il riepilogo annuale delle condizioni contrattuali

Very Mobile ha infatti iniziato a contattare i suoi clienti via SMS per informarli del contenuto della delibera AGCOM 256/16/CONS con un link che rimanda alle condizioni dell’offerta. In questo modo l’operatore telefonico ne approfitta anche per ricordare che le condizioni non sono mai mutate e che l’intenzione è quella di lasciare che sia soltanto il cliente se e quando modificare la promozione che ha deciso di sottoscrivere. Di seguito la comunicazione completa, inviata a un cliente con l’offerta Very 4,99, uguale nella sostanza per tutti:

Ciao, ti scriviamo perché la delibera Agcom 252/16/CONS impone a tutti i gestori telefonici di inviare ai propri clienti una comunicazione annuale di riepilogo delle condizioni dell’offerta sottoscritta. Ci fa comunque piacere confermarti che le condizioni della tua offerta sono quelle di sempre, come puoi verificare su verymobile.it/p/p449-20 o nella sezione “Offerta” dell’app Very. La tua soddisfazione è fondamentale per noi: per questo lasciamo che sia solo tu, se lo vorrai, a decidere di cambiare la tua offerta.

Vi segnaliamo ancora che tutti i clienti Very Mobile, senza alcun costo aggiuntivo, possono decidere in piena autonomia di cambiare la propria offerta nell’area dedicata nell’app ufficiale, con dei prezzi personalizzati in base al target di clienti che accedono. E voi avete ricevuto la comunicazione da Very?

