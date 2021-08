Senza eventi o particolari clamori, Sony ha presentato lo smartphone Sony Xperia 10 III Lite. Evidentemente ispirato al modello Sony Xperia 10 III presentato questo aprile, il dispositivo ha alcune differenze piuttosto singolari rispetto allo smartphone sopracitato.

Caratteristiche Sony Xperia 10 III Lite

Il design di Sony Xperia 10 III Lite è praticamente invariato rispetto a Xperia 10 III e, infatti, monta lo stesso pannello OLED da 6 pollici a risoluzione Full HD+ da 2520 x 1080 pixel. Niente notch o fotocamera punch hole per questo smartphone, ma piuttosto bande ottimizzate che nella porzione superiore nasconde il sensore da 8 MP.

Le più importanti differenze sono individuabili in alcuni aspetti della scheda tecnica: il processore è il solito Qualcomm Snapdragon 690 5G, ma cambia lo spazio ROM che adesso è da 64 GB e scompare il supporto al dual SIM (in un certo senso). Lo smartphone di Sony sarà disponibile esclusivamente con gli operatori telefonici MVNO (virtuali) giapponesi, pertanto sarà possibile utilizzare una SIM classica e volendo una eSIM con uno degli operatori disponibili in Giappone.

Resta invariata la batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W, la certificazione IP68, Android 11 così come il modulo fotografico posteriore triplo con sensore principale da 12 MP, ultra grandangolare da 8 MP e telescopico da 8 MP.

Scheda tecnica

Display OLED da 6 pollici a risoluzione Full HD+ da 2520 x 1080 pixel;

processore Qualcomm Snapdragon 690;

6 GB di RAM con 64 GB di spazio di archiviazione interno;

fotocamera posteriore: sensore principale da 12 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore telescopico da 8 MP;

fotocamera anteriore da 8 MP;

dimensioni: 154 x 68 x 8,3 mm;

peso: 169 grammi;

batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W;

certificazione IP68;

Android 11.

Prezzo e disponibilità Sony Xperia 10 III Lite

Lo smartphone di Sony sarà disponibile all’acquisto a partire da giorno 27 agosto al prezzo di 46.800 yen, circa 360 euro al cambio. Il dispositivo potrà essere acquistato da vari operatori mobile e anche su Rakuten che, per l’occasione, ha messo in piedi una lotteria con in premio 5000 punti Rakuten per chi acquista lo smartphone e 1000 punti per chi acquista la cover in pelle.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Android