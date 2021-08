Uno degli aspetti più importanti degli smartphone Samsung Galaxy serie S è ovviamente la qualità della fotocamera, un aspetto su cui il colosso sudcoreano investe una infinità di tempo e risorse in ricerca e sviluppo. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, ad esempio, con il sensore telescopico da 10 MP, è in grado di offrire scatti con livelli di zoom davvero sbalorditivi pur mantenendo una buona qualità generale.

Nessuna novità per Samsung Galaxy S22 Ultra?

Secondo gli ultimi rumor, però, sembra che Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe non offrire alcun miglioramento da questo punto di vista rispetto il modello precedente. Un inedito leak sottolinea che il nuovo smartphone di fascia alta sarà equipaggiato con sensori zoom in linea a quelli disponibili su Galaxy S21 Ultra 5G. Nello specifico, si indica che il telefono potrebbe montare un sensore periscopico da 10 MP con zoom ottico 10x e un sensore telescopico da 10 MP il cui potere di zoom, seppure ignoto, non dovrebbe discostarsi troppo da quello di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Un recente leak pubblicato su Twitter sottolinea invece come incredibilmente siano attesi importanti miglioramenti per quanto riguarda i modelli Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22+, ma ovviamente è bene prendere queste informazioni con le giuste precauzioni considerando la loro natura non ufficiale.

In copertina Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Samsung