Samsung Galaxy S21 FE è nuovamente protagonista di un leak piuttosto importante, dopo che il dispositivo era stato svelato in molti aspetti in un leak di inizio luglio. Il leaker Evan Blass, uno dei più attendibili sul panorama mobile e non solo, ha pubblicato una serie di tweet che mostrano l’atteso smartphone di Samsung in alcuni render 3D.

Non ci sono più segreti da scoprire

Il modello 3D, liberamente visionabile a 360°, mostra quello che molto probabilmente sarà il design definito del nuovo smartphone della serie Galaxy S21. È ben visibile il modulo triplo posteriore con LED separato dall’isola fotografica, la fotocamera punch hole centrale, la porta USB Type-C e la griglia audio inferiore. Ancora una volta l’aspetto è del tutto identico a quello di Samsung Galaxy S21, in cui evidentemente le uniche differenze di nota saranno circoscritte alla componente hardware interna.

Continua, nonostante tutto, l’incredibile mole di fuga di notizie, leak e rumor sui piani di lancio di Samsung. La compagnia, proprio recentemente, aveva alzato la voce contro i leaker e i tanti che pubblicano informazioni sui dispositivi non ancora svelati ufficialmente. Anche quest’oggi, com’è chiaro, il messaggio inviato da Samsung non ha sortito alcun effetto.

