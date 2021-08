Il mondo degli smartphone è spesso investito da offerte da non perdere per nessun motivo, come quelle che vi mostreremo in questo articolo su due smartphone a marchio OnePlus.

Importanti offerte per questi smartphone OnePlus

OnePlus 8T, smartphone Android del 2020 con una scheda tecnica molto valida, è disponibile in offerta al prezzo di 490 euro invece di 580 euro al link sottostante. L’incredibile promozione presenta un ulteriore sconto di 40 euro utilizzando il coupon presente sul sito a cui aggiungere un ulteriore sconto di 20 euro inserendo il codice CDB63D6B4A. In tal modo avrete l’opportunità di fare vostro OnePlus 8T a 430 euro.

Acquista OnePlus 8T 12 GB + 256 GB

Se, invece, il vostro obiettivo è spendere sensibilmente meno ma acquistare ugualmente uno smartphone a marchio OnePlus, al link sottostante potete fare vostro il modello OnePlus Nord CE 5G (8 GB + 128 GB) al prezzo di 305 euro invece di 380 euro, a cui aggiungere il coupon da 40 euro disponibile sul sito per gli ordini superiori ai 100 euro. Il tal modo il dispositivo scende ad appena 265 euro, un prezzo incredibilmente interessante per questo dispositivo.

Acquista OnePlus Nord CE 5G 8 GB + 128 GB

