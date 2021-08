L’arrivo di Android 12 previsto per inizio autunno cambierà radicalmente il modo in cui utilizzeremo Google Chrome. Se, infatti, finora è possibile aprire quanti più tab si desidera, con l’arrivo della prossima major release di Android sarà anche possibile aprire finestre multiple di Google Chrome.

Finestre multiple per Google Chrome

Nelle scorse settimane, come sottolineano i colleghi di XDA, il team di sviluppo di Google Chrome ha apportato numerosi cambiamenti al Chromium Gerrit per introdurre il tasto “New window” – Nuova finestra – nel menu laterale del browser web.

Una volta aperta una nuova finestra di Google Chrome, all’interno dello stesso pannello prende posto il tasto “Manage windows” – Gestisci finestre – che permette di visionare rapidamente tutte le finestre aperte di Google Chrome e quanti tab sono aperti su di esse. Allo stato attuale è possibile aprire simultaneamente fino a 5 finestre di Google Chrome con un numero indefinito di tab su ognuna di esse, la cui disposizione non verrà resettata nemmeno a seguito del riavvio dello smartphone.

La gestione vera e propria delle finestre sarà disponibile tramite l’interfaccia delle app recenti di Android 12, come mostrato nell’immagine soprastante. Attualmente la funzionalità è disponibile solo sugli smartphone muniti di Android 12 e con l’ultima versione di Google Chrome Beta, Google Chrome Dev o Google Chrome Canary installata.

Come riavere il vecchio design dei tab di Chrome

Sono ormai diversi mesi che il team di Google Chrome sta pian piano modificando l’aspetto della UI della pagina dei nuovi tab del browser web. Se per alcuni la nuova interfaccia risulta essere meno gradita della precedente per via del riposizionamento del logo Google, della barra di ricerca e della scomparsa del tasto rapido per la gestione dei tab aperti, fortunatamente è possibile tornare alla vecchia UI tramite il seguente codice flag da inserire nella barra degli URL:

#enable-start-surface

Dopo avere tappato il tasto “Disable” in fondo alle varie voci e a seguito del riavvio del browser, l’interfaccia della finestra dei nuovi tab dovrebbe ritornare ad essere come quella a cui siamo abituati finora, almeno fino a quando il colosso di Mountain View non renderà impossibile tornare indietro.

