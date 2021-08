Mentre Google si appresta a mandare definitivamente in pensione l’app di Android Auto per gli smartphone, il team di sviluppo del sistema di infotainment per automobili continua a rilasciare nuovi aggiornamenti come quello di quest’oggi. La versione 6.8.6133 attualmente in propagazione, arriva a stretto giro dall’integrazione con il servizio di mappe Yandex.Maps per gli utenti russi.

L’ennesimo aggiornamento di Android Auto

Purtroppo, come sempre più spesso capita, il team in capo ad Android Auto non è molto disponibile a pubblicare il changelog circa le novità contenute all’interno dell’ultimo aggiornamento. È possibile, infatti, che scopriremo nuove funzionalità correlate ad esso nel corso dei prossimi giorni.

Ultimamente sempre più utenti stanno notando la comparsa dell’icona di accesso rapido di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, subito di fianco al player audio e al pannello delle notifiche. Probabilmente questo update espanderà la disponibilità dell’icona a un numero maggiore di utenti inizialmente tagliati fuori, perciò fateci sapere se è comparsa anche a voi a seguito dell’installazione di questa nuova versione.

Nel mentre vi lasciamo i riferimenti per scaricare l’aggiornamento tramite il badge del Play Store sottostante oppure scaricando l’APK attraverso questo link di APK Mirror.

