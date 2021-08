Stando a quanto riporta il popolare leaker Digital Chat Station, Xiaomi oramai da tempo sta testando il display Samsung E5 LTPO Super AMOLED con l’obiettivo di utilizzarlo sui propri smartphone.

A dire del leaker, il pannello scelto dal colosso cinese si caratterizzerebbe per la presenza di un foro piuttosto piccolo per fare spazio alla fotocamera frontale e dovrebbe poter contare su un sistema di refresh rate adattivo (ciò proprio grazie alla tecnologia LTPO).

Purtroppo Digital Chat Station non è in grado di riferire quanto piccolo sia questo foro per la fotocamera frontale ma potrebbe essere di dimensioni simili (o persino inferiori) a quelle del foro di Redmi K40, che grazie a un diametro di appena 2,98 mm è al momento il più piccolo al mondo.

Il nuovo display potrebbe esordire su Xiaomi Mi 12

Dato che Redmi K40 è uno smartphone di fascia alta, si può ipotizzare che il nuovo display di Samsung scelto da Xiaomi potrebbe essere implementato in Xiaomi Mi 12, device che dovrebbe essere lanciato a dicembre con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon MSM8450 (non ancora annunciato e il cui nome ufficiale potrebbe essere Qualcomm Snapdragon 895).

Nel caso in cui tale ipotesi dovesse rivelarsi corretta, Xiaomi Mi 12 arriverebbe sul mercato con un doppio “titolo”: quello di primo smartphone al mondo con a bordo il SoC mobile Qualcomm premium di nuova generazione e quello di primo telefono del colosso cinese a potere vantare un pannello con tecnologia LTPO per supportare il refresh rate adattivo.

Probabilmente nelle prossime settimane non mancheranno nuove indiscrezioni che ci permetteranno di farci un’idea di cosa dovremo aspettarci dalla nuova generazione di punta di Xiaomi, che avrà il non semplice compito di confermarsi tra gli smartphone più interessanti e desiderati in un mercato che si fa mese dopo mese sempre più competitivo.

