La scorsa settimana, dopo mesi di indiscrezioni che si sono susseguite senza sosta, Samsung ha finalmente presentato la nuova generazione dei suoi dispositivi pieghevoli: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e di Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Non è certo un segreto che Samsung abbia grandi progetti per questi due nuovi device, in quanto il produttore coreano oramai da tempo vede nel settore dei dispositivi pieghevoli il futuro della telefonia, quantomeno per quanto riguarda la fascia premium: del resto, è innegabile che lo speciale form factor di questo genere di device offra agli utenti un’esperienza che in parte può giustificare l’elevato prezzo a cui vengono proposti, cosa che invece non sempre si può dire quando si parla di telefoni “tradizionali”.

Dei due smartphone, probabilmente il più interessante è anche quello più costoso, ossia Samsung Galaxy Z Fold3 5G, in quanto racchiude il meglio della tecnologia che il colosso coreano è in grado di offrire ad oggi, incluso il supporto S Pen, accessorio che da sempre viene associato alla serie Samsung Galaxy Note.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G prende il posto della serie Note

Ebbene, da oggi non sarà più così e a confermarlo nelle scorse ore è stato anche FrontTron su Twitter, il quale rivolgendosi ai fan della serie Samsung Galaxy Note ha detto che non possono fare altro che rassegnarsi: il colosso coreano, infatti, non ha in programma il lancio di nuovi modelli (quantomeno nel prossimo futuro) e questa popolare famiglia di dispositivi può ritenersi ormai abbandonata.

E a sostegno di quanto riportato, FrontTron segnala un video unboxing ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold3 5G dedicato al pubblico coreano (lo potete guardare seguendo questo link) nel quale il device viene chiamato “NoteZ“.

In pratica, per il colosso coreano è Galaxy Z Fold3 5G il nuovo modello Note che tanti utenti aspettavano con impazienza. Peccato che il prezzo sia anche molto più elevato rispetto alle ultime generazioni di Samsung Galaxy Note.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G