Di tanto in tanto il team di Netflix allunga l’elenco dei dispositivi che sono in grado di supportare la riproduzione dei contenuti con tecnologia HD e di recente sono stati aggiunti oltre dieci device.

Ricordiamo che l’app Android deve certificare che i dispositivi su cui è in esecuzione e il software che stanno utilizzando siano di qualità sufficiente per consentire la riproduzione in HD: probabilmente ha più a che fare con le misure antipirateria che con le prestazioni del device ma ciò importa poco agli utenti, visto che in assenza del supporto sono obbligati a guardare video con una qualità inferiore.

Netflix supporta l’HD su tanti nuovi device

In particolare, stando a quanto è possibile apprendere dal sito di supporto del popolare servizio di streaming (lo trovate seguendo questo link), sono stati aggiunti i seguenti quattordici device:

Nokia XR20

OnePlus 8

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 9R

OnePlus Nord 2

OPPO A53s 5G

OPPO A74

OPPO F19

OPPO Reno 5A

OPPO Reno 6

OPPO Reno 6 5G

OPPO Reno 6 Pro 5G

OPPO Reno 6 Z 5G

Alcuni di questi dispositivi sono piuttosto vecchi per ottenere il supporto ufficiale soltanto adesso ed è possibile che alcuni di loro ce l’abbiano già da un po’ di tempo e il team di Netflix stia soltanto ora cercando di aggiungere la documentazione di certificazione.

Inoltre per OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T arriva anche la compatibilità per la riproduzione dei contenuti con tecnologia HDR10 nell’app Netflix (i modelli della serie OnePlus 9 sono già compatibili con tale tecnologia).

Potete scaricare l’ultima versione disponibile dell’app Netflix per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata con incluse le versioni beta seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Se siete alla ricerca di Originals, Serie TV e Film da guardare su Netflix, qui potete trovare le ultime novità introdotte.