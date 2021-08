L’esperienza fotografica offerta dai Google Pixel rappresenta senza esagerazione uno dei motivi per cui un utente valuta in prima battuta l’acquisto di uno smartphone a marchio Google. Negli ultimi anni il colosso di Mountain View ha fatto talmente tanti passi in avanti in termini di software e algoritmi, che non ha nemmeno bisogno di inserire sensori fotografici da 100 e più megapixel per scattare foto mozzafiato.

Una bella gatta da pelare per Google

Google Pixel 5a, il nuovo smartphone economico presentato pochissimi giorni fa, sembra soffrire di un grave problema che impatta pesantemente l’utilizzo della fotocamera e nelle specifico la registrazione dei video. Il giornalista di TechOdyssey ha mostrato su Twitter un messaggio di avviso mostrato dall’applicazione Google Fotocamera dopo pochi minuti di registrazione di un video a 4K a 60 FPS.

Secondo le informazioni condivise nel post su Twitter, la fotocamera ha raggiunto una temperatura eccessiva dopo pochi minuti di registrazione, e per tale motivo ne consiglia la chiusura fino a quando il telefono non si sarà raffreddato. Nel thread relativo al post su Twitter viene inoltre indicato che lo stesso grave problema si manifesta anche registrando video in 4K a 30 FPS oppure a risoluzione 1080p a 30 FPS.

La speranza generale è che si tratti di un problema relativo a un sample difettoso; diversamente sarebbe davvero un guaio se Google Pixel 5a non riuscisse a reggere anche pochi minuti di registrazione video ad alta risoluzione.

