dbrand, azienda specializzata nella realizzazione di skin e custodie per smartphone (e molto altro) di alto livello, è pronta per iniziare a commercializzare anche le skin in pelle. Sebbene le informazioni sulle caratteristiche di queste skin siano ancora piuttosto scarse – sappiamo che saranno disponibili a partire da questo autunno -, l’azienda ha brevemente delineato cosa potremo aspettarci da esse una volta disponibili all’acquisto.

Skin di alto livello con materiali nobili

Innanzitutto, almeno all’inizio, le skin in pelle saranno disponibili in due soli colori: nero e marrone. Una volta disponibili, le skin avranno uno spessore pari a mezzo millimetro e disporranno di un adesivo speciale (realizzato con 3M) affinché combaci perfettamente con la superficie del dispositivo su cui andrà applicata senza formare bolle. Quando saranno disponibili a partire da questo autunno, le skin saranno disponibili per “modelli specifici di smartphone, notebook, tablet e console da gaming“, sebbene non sia ancora chiaro a che prezzo.

Per dbrand si tratta di un passo evidentemente molto importante in quanto solitamente impegnata nella commercializzazione di accessori con materiali meno pregiati. Se siete curiosi circa le skin in pelle dbrand, vi consigliamo di registrarvi al sito dell’azienda in modo da essere informati una volta disponibili:

