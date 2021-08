Per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, attuali modelli di riferimento del brand cinese, è arrivato il momento del lancio del programma Closed Beta Test (CBT), anche se il numero di posti disponibili è decisamente limitato.

Gli utenti OnePlus e gli appassionati del brand sono quasi certamente a conoscenza dei due canali abitualmente usati per il rilascio di aggiornamenti – quello Stabile e quello Open Beta –, ma accanto a questi ne esiste anche un terzo: il canale Closed Beta Test è il più esclusivo di tutti e quello a ricevere le ultime novità prima di ogni altro, a patto di essere disposti a sopportare qualche inevitabile bug in più.

Ecco il programma Closed Beta Test di OnePlus 9 e 9 Pro

Ebbene, se smaniate per provare per primi le novità delle nuove versioni software, sappiate che sono aperte le adesioni al programma Closed Beta Test per i possessori di OnePlus 9 (ecco la nostra recensione) e OnePlus 9 Pro (ecco la nostra recensione).

L’annuncio è arrivato come al solito sul forum ufficiale del produttore cinese, ma se siete interessati a partecipare, non c’è un minuto da perdere: i posti disponibili, infatti, sono soltanto 200 in totale.

Gli utenti che entreranno nel programma saranno di fatto i membri della Community più vicini allo staff di OnePlus, a cui forniranno preziosi feedback in vista del rilacio delle build stabili; dal momento che il programma Closed Beta Test consentirà di provare nuove build e funzioni settimane prima del rilascio al pubblico, gli utenti partecipanti saranno tenuti a firmare un NDA (Accordo di Non Divulgazione).

I requisiti per candidarsi sono soltanto tre:

possedere un OnePlus 9/9 Pro essere un membro attivo della OnePlus Community essere disposti a comunicare e a fornire feedback al team di OnePlus su Telegram.

Rientrate in questi parametri? Potete sottoporre la vostra candidatura a questo link.

