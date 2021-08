Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di OPPO di un nuovo accessorio dedicato alla ricarica delle batterie degli smartphone: stiamo parlando di OPPO Wireless Charger 15W.

Così come suggerisce il suo nome, si tratta di una base di ricarica wireless che non si caratterizza per la grande velocità (al contrario, è il caricabatterie wireless più lento mai prodotto dall’azienda) ma può contare su un prezzo decisamente concorrenziale, in quanto in Cina viene proposto ad appena 99 yuan, pari al cambio a circa 13 euro.

Le principali caratteristiche di OPPO Wireless Charger 15W

La nuova base di ricarica di OPPO può vantare un design di forma circolare e una sola colorazione bianca con finitura in pelle (per evitare che i device appoggiati possano scivolare), soluzione che regala all’accessorio una grande semplicità e, allo stesso tempo, una certa eleganza (cosa che non guasta mai, soprattutto se si considera che può divenire in un certo senso anche un piccolo elemento di arredo).

Come detto prima, è il caricabatterie più lento di OPPO, in quanto arriva ad appena 15 W, a fronte delle altre soluzioni dell’azienda che si spingono a velocità di ricarica che arrivano fino a 40 W e 45 W.

OPPO Wireless Charger 15W ha numero modello OAWV03 e supporta lo standard di ricarica Qi (pertanto può essere utilizzato per caricare quasi tutti i dispositivi con supporto per la ricarica wireless) ma richiede un adattatore di alimentazione compatibile con USB PD 2.0 per sfruttare tutta la sua potenza.

Tra le altre caratteristiche di OPPO Wireless Charger 15W troviamo un indicatore LED, sei livelli di protezione (ossia protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione, protezione da sovratemperatura, protezione da sottotensione, protezione elettrostatica e rilevamento di corpi estranei) e una porta USB Type-C.

Il nuovo caricabatterie di OPPO è già in vendita in Cina mentre al momento non vi sono informazioni su una sua eventuale commercializzazione a livello internazionale.

