Da ormai diverse settimane è entrato in vigore l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere a un lungo numero di luoghi o per partecipare a diverse attività, come eventi sportivi, ristoranti, musei, teatri, cinema e addirittura fiere come per esempio il CES 2022.

Il libretto di vaccinazione su Samsung Pay

A tal proposito Samsung ha stretto una collaborazione con The Commons Project al fine di offrire ai propri utenti un metodo rapido e indolore per immagazzinare il libretto di vaccinazione su Samsung Pay ed esibirlo sotto forma di QR code in caso di necessità.

Per aggiungere il libretto di vaccinazione su Samsung Pay è innanzitutto necessario scaricare l’applicazione CommonHealth dal Play Store. Dopo avere avviato l’app le informazioni circa il proprio stato di salute verranno verificate attraverso un sistema di autenticazione e, solo in seguito, sarà possibile scaricare il libretto di vaccinazione del COVID-19. Un semplice tap offre infine la possibile di trasferire il QR code all’interno di Samsung Pay in modo da mostrarlo rapidamente in caso di necessità.

“Samsung Pay semplifica le transazioni per milioni di utenti di dispositivi mobili. Poiché sempre più consumatori utilizzano i propri dispositivi Samsung come portafoglio digitale, è un’estensione naturale rendere più facilmente accessibili i registri delle vaccinazioni contro il COVID-19“, sottolinea Rob White, Senior Director of Product for Samsung Pay, Samsung Electronics America. “Siamo orgogliosi di collaborare con The Commons Project Foundation su questa importante iniziativa e di contribuire a semplificare la vita“.

Purtroppo il supporto a questa iniziativa è al momento limitato ai cittadini statunitensi muniti di smartphone Samsung, ma fortunatamente nel link qui in basso vi forniamo tutte le informazioni necessarie per salvare il Green Pass sul vostro smartphone e addirittura su Google Pay.

