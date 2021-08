ZTE ha comunicato che lo smartphone ZTE Axon 30, a partire dal 9 settembre, sarà disponibile all’acquisto in Italia direttamente sull’e-shop ufficiale e in due diverse varianti: quella con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna sarà proposta al prezzo di 499 euro e quella con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, invece, al prezzo di 599 euro.

Caratteristiche di ZTE Axon 30

ZTE Axon 30 si presenta come il primo smartphone al mondo a introdurre una fotocamera frontale sotto al display mantenendo una densità di pixel così elevata fino a 400 PPI. D’altronde, il display è un punto di forza di questo prodotto: si tratta di un display AMOLED 20,5:9 da 6,92 pollici che copre il 100% della gamma cromatica DCI-P3, supporta la profondità di colore a 10 bit e 1,07 miliardi di colori e mette a disposizione una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, oltre a tre certificazioni per la protezione degli occhi dallo schermo.

ZTE Axon 30 monta un SoC Qualcomm Snapdragon 870G octa core con frequenza massima di 3,2 GHz e Memory Fusion Technology, grazie alla quale può utilizzare parte dello spazio di archiviazione libero per espandere la memoria in esecuzione fino a 5 GB. Non da meno il comparto fotografico: a bordo è presente un sensore principale da 64 megapixel, uno ultra-grandangolare da 120°, uno macro per gli scatti a 3 cm e uno per la profondità di campo. Non manca la funzione Super Night Mode, che attraverso l’IA mantiene i colori notturni più nitidi.

In attesa di testarlo in prima persona, vi ricordiamo allora che ZTE Axon 30 sarà disponibile in Europa, Italia compresa, a partire dal 9 settembre 2021 con un prezzo di 499 euro per la versione 8GB+128GB e di 599 euro per quella 12GB+256GB. Ci farete un pensiero o a quel prezzo preferite virare su un altro prodotto?

Potrebbe anche interessarti: Recensione di ZTE Axon 30 Ultra