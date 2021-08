Google è sempre pronta a migliorare e ad arricchire l’esperienza utente su YouTube e questa volta sarebbe pronta ad apportare un importante cambiamento alla parte meramente social del sito di streaming video, i commenti.

Stando a quanto scovato dai colleghi di AndroidPolice, YouTube starebbe testando la traduzione istantanea dei commenti sulla piattaforma e gli utenti YouTube Premium sembra abbiano avuto accesso anticipato a questa funzione ancora in fase sperimentale.

Ecco la traduzione istantanea dei commenti su YouTube

L’aggiornamento andrebbe a implementare l’opzione “Traduci” sotto ogni commento che non sia nella nostra lingua primaria permettendoci, così, di tradurlo. Una volta tradotto gli utenti potranno comunque ritornare al commento in lingua originale tappando sulla dicitura “Guarda originale”.

La funzione si rivelerebbe particolarmente comoda perchè consentirebbe di interagire con altri utenti che non parlano la nostra lingua e aprirebbe a un nuovo mondo di dibattiti e confronti (civili, si spera) sotto ai video.

La feature è disponibile su Android e iOS fino al 9 settembre ed è possibile provarla nella sezione delle funzioni sperimentali del sito.

Come accennato in precedenza l’opzione è disponibile solo per gli utenti YouTube Premium dunque ci sarà ancora da attendere prima che possa raggiungere il resto dell’utenza nella versione finale dell’applicazione.

