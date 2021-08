La serie Realme GT Master arriverà a breve sul mercato europeo e indiano e dopo vari rumor e leak ora conosciamo anche i prezzi a cui saranno venduti i due smartphone (GT Master e GT Master Explorer) grazie a una svista del sito ufficiale, che ha di fatto rivelato i prezzi dei dispositivi anzitempo.

Realme GT Master costerà 400 € e sarà disponibile in un unico taglio di memoria ovvero 8/256 GB mentre per GT Master Explorer abbiamo un prezzo di listino di 500 € con un taglio di memoria da 12/256 GB. Questo segue grossomodo i rumor che vedevano appunto cifre simili per questi due device, anche se è da notare l’assenza della versione 6/128 GB che invece era stata paventata dai rumor.

Entrambi i nuovi smartphone di Realme arriveranno in Europa con la colorazione Voyager Gray mentre su altri mercati sarà possibile avere anche un color “albicocca”. Questa scelta è probabilmente dovuta al fatto che parte dell’appeal estetico di questo device è dato dal design che si ispira al mondo dei viaggi e dei viaggiatori, come voluto dal designer Naoto Fukasawa, da tempo partner Realme. Su queste versioni (compresa la colorazione albicocca) infatti troviamo un retro in pelle vegana, aumentando così la sensazione di avere un oggetto “da viaggio” anziché il solito sandwich di alluminio e vetro che tante case produttrici utilizzano.

Il nuovo Realme GT Master Explorer sarà un device di alto profilo grazie al SoC Snapdragon 870, una fotocamera principale da 50 MP e la certificazione HDR 10+ per il pannello Super AMOLED da 120 Hz e 6,55 pollici di diagonale. Discorso leggermente diverso invece per Realme GT Master, che monta uno Snapdragon 778G, un sensore da 64 MP e un display Super AMOLED da 6,43 pollici sicuramente meno interessante, almeno sulla carta. Entrambi comunque sono in grado di ricarica a 65W che permetterà di impiegare sicuramente poco tempo per ricaricare le batterie rispettivamente da 4500 e 4300 mAh.

Purtroppo sul sito Realme le pagine trapelate non hanno rivelato quanto dovremo aspettare per vederli effettivamente sul mercato, anche se a giorni ci sarà molto probabilmente la loro presentazione per i mercati europeo e indiano. È da notare inoltre che Realme GT Master Explorer andrà a competere nella fascia di prezzo di Realme GT 5G, che monta uno Snapdragon 888 ma soltanto 8 GB di RAM e 128 di ROM, dando così la possibilità di scelta per gli acquirenti tra un device con un SoC leggermente più prestante ma meno memoria e un device che invece ha un SoC meno energivoro, più memoria e (probabilmente) un display migliore oltre che un design più sobrio, nella stessa fascia di prezzo.