Si dice che Google Pixel 5a sia ormai prossimo al lancio, ma nel mentre che il colosso di Mountain View sveli ufficialmente il suo nuovo smartphone di fascia media, grazie ai colleghi di XDA abbiamo la possibilità di ammirare e scaricare gli sfondi ufficiali dello smartphone.

Ecco gli sfondi pronti al download

Gli sfondi realizzati dal team di designer di Google sono stati confezionati con in mente la posizione della fotocamera punch hole centrale del dispositivo, pertanto potrebbero non combaciare perfettamente con il design del vostro smartphone Android. Disponibili alla risoluzione massima di 2400 x 1080 pixel, le immagini sottostanti in galleria servono unicamente come anteprima degli sfondi che andrete a scaricare cliccando sul link in calce alla news.

Google Pixel 5a, il cui lancio è atteso da un ora all’altra, è stato protagonista di una serie di leak che ne hanno rivelato le specifiche tecniche previste. Ad oggi in molti concordano che Google Pixel 5a dovrebbe montare un display OLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 765G, 6 GB di RAM, una batteria da 4650 mAh e la certificazione IP67 contro acqua e polvere. Non è ancora disponibile la lista completa dei Paesi in cui sarà disponibile, ma in molti ritengono che, almeno inizialmente, gli USA e il Giappone saranno i primi Paesi in cui sarà possibile acquistarlo.

Scarica gli sfondi ufficiali del Google Pixel 5a

