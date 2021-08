Google Chome è uno dei prodotti del colosso di Mountain View a cui il suo team di sviluppatori dedica più attenzioni e tra le novità in arrivo ve ne sono anche due che riguardano la Modalità Incognito e gli screenshot.

Iniziando dalla Modalità Incognito, nell’ultima versione Canary del browser di Google è stato introdotto un nuovo design per questa funzionalità: attualmente è disattivata di default ma in futuro potrebbe divenire quella predefinita su Android, Windows, Linux, Chrome OS e Mac.

Come apprendiamo da 9to5Google, questa nuova versione della scheda di navigazione in incognito di Google Chrome non cambia drasticamente l’aspetto generale ma modifica l’avviso che il browser utilizza da un po’ di tempo: invece di dire quali informazioni Chrome “non salverà”, il colosso di Mountain View specifica chiaramente “Cosa fa la navigazione in incognito” e “Cosa non fa la navigazione in incognito”.

A seguire a sinistra la vecchia versione e a destra quella nuova:

Probabilmente questa modifica, che nelle prossime settimane sarà messa a disposizione di tutti gli utenti, è stata introdotta a causa di una class action negli Stati Uniti con cui viene richiesto un risarcimento di almeno 5 miliardi di dollari in quanto la modalità Incognito consente ancora ai siti Web di raccogliere informazioni personali sugli utenti.

Google Chrome avrà gli screenshot allungati

E sempre a proposito del browser di Google, i suoi sviluppatori stanno lavorando per introdurre una funzionalità implementata anche in Android 12: ci riferiamo alla possibilità di catturare screenshot dell’intera pagina (e non solo di quella parte che viene visualizzata nello schermo del device).

Come apprendiamo da XDA Developers, gli ingegneri di Google Chrome si preparano a introdurre nel browser il supporto a ScrollCapture API e ciò permetterà di sfruttare la nuova funzionalità di Android 12.

Tuttavia, non sarà possibile acquisire schermate a pagina intera di tutti i siti Web, in quanto tale feature sembra non funzioni al momento sui siti AMP e su pagine con più regioni scorrevoli. Ad ogni modo, è possibile che questi problemi vengano risolti prima che la funzione venga attivata in Google Chrome.

Perché tale funzionalità raggiunga il canale stabile del browser sarà probabilmente necessario attendere un mese.